Директор муниципального предприятия пытался продать лес, выделенный для школы
В Братской районе Иркутской области предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями директору муниципального унитарного предприятия.
По версии следствия, в мае 2020 года министерство лесного комплекса Иркутской области выделило этому МУП лесные насаждения для отопления средней школы и других социальных объектов посёлка Наратай.
- В октябре 2020 года директор данного предприятия из корыстной заинтересованности более 330 кубометров древесины, заготовленной для отопления социальных учреждений, поставил в речной порт Братска для последующей продажи коммерческому предприятию. Однако баржа с похищенной древесиной была задержана сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Иркутской области предъявили обвинение директору МУП
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