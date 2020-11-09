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В Иркутской области предъявили обвинение директору МУП

Происшествия, 
Директор муниципального предприятия пытался продать лес, выделенный для школы

В Братской районе Иркутской области предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями директору муниципального унитарного предприятия.

По версии следствия, в мае 2020 года министерство лесного комплекса Иркутской области выделило этому МУП лесные насаждения для отопления средней школы и других социальных объектов посёлка Наратай.

- В октябре 2020 года директор данного предприятия из корыстной заинтересованности более 330 кубометров древесины, заготовленной для отопления социальных учреждений, поставил в речной порт Братска для последующей продажи коммерческому предприятию. Однако баржа с похищенной древесиной была задержана сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



злоупотребление должностными полномочиями
 
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