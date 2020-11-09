В Улан-Удэ пожарные спасли мужчину

Когда приехали пожарные, мужчина лежал на лестничной площадке
Накануне вечером произошёл пожар в квартире многоквартирного дома по улице Ключевская в Улан-Удэ. По словам очевидца происшествия, загорелся маленький диван.
По прибытию первого подразделения на лестничной площадке был обнаружен мужчина без признаков жизни.
- Сотрудниками пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Бурятии № 3 была проведена сердечно-лёгочная реанимация. Мужчина был приведён в сознание и передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском ГУ МЧС.
Всего были задействованы 15 человек личного состава МЧС России и 5 единиц техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Соколе на пожаре в квартире погибли отец и сын.
Когда приехали пожарные, мужчина лежал на лестничной площадке
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