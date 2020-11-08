В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная

7 ноября в городе Бабушкин Кабанского района Бурятии горела баня. На момент прибытия пожарных баня горела изнутри.
Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшее распространения огня. Пламенем повреждена стена бани изнутри на площади 2 квадратных метра.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Также накануне в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе в ДНТ «Багульник» горели жилой дом, гараж и котельная.
На пожар выезжали огнеборцы 4-х пожарных частей. Всего в тушении принимали участие 16 человек. На момент прибытия подразделений горел гараж, а также котельная. Огонь переходил на дом. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
Вероятно, пожар произошёл из-за перекала трубы в котельной, которая находилась под одной крышей с гаражом, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Кабанском районе вчера горел магазин.