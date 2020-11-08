 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

06 ноября

Популярное

В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная

В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожары произошли в разных районах республики

7 ноября в городе Бабушкин Кабанского района Бурятии горела баня. На момент прибытия пожарных баня горела изнутри.

Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшее распространения огня. Пламенем повреждена стена бани изнутри на площади 2 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Также накануне в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе в ДНТ «Багульник» горели жилой дом, гараж и котельная.

На пожар выезжали огнеборцы 4-х пожарных частей. Всего в тушении принимали участие 16 человек. На момент прибытия подразделений горел гараж, а также котельная. Огонь переходил на дом. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

В результате пожара изнутри выгорели гараж и котельная, также огнём повреждена крыша гаража и стена дома снаружи.

Вероятно, пожар произошёл из-за перекала трубы в котельной, которая находилась под одной крышей с гаражом, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Кабанском районе вчера горел магазин.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная
В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная
Происшествия, 08.11.2020
Пожары произошли в разных районах республики
В Бурятии сгорело 4 центнера сена
В Бурятии сгорело 4 центнера сена
Происшествия, 08.11.2020
Также пожар повредил дощатый забор
В Бурятии подожгли магазин
В Бурятии подожгли магазин
Происшествия, 08.11.2020
Виновник пожара устанавливается
В Бурятии заблудилась пьяная девушка
В Бурятии заблудилась пьяная девушка
Происшествия, 07.11.2020
«Сидела на земле, обхватив ноги», - рассказали пожарные
В Улан-Удэ штормовой ветер привёл к массовым отключениям света
В Улан-Удэ штормовой ветер привёл к массовым отключениям света
Происшествия, 07.11.2020
Стала известна картина последствий пятничной метели
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, 07.11.2020
Пользователи шутят по поводу инцидента на Элеваторе
Ангарчанина оштрафовали за видео «Вконтакте»
Ангарчанина оштрафовали за видео «Вконтакте»
Происшествия, 06.11.2020
Пользователь разместил экстремистское видео
Уборщица из Иркутска перевела мошенникам 350 тысяч
Уборщица из Иркутска перевела мошенникам 350 тысяч
Происшествия, 06.11.2020
Она послушно выполнила указания аферистов
Иркутский мошенник обманул покупательницу автомобиля
Иркутский мошенник обманул покупательницу автомобиля
Происшествия, 06.11.2020
Женщина приехала за машиной по несуществующему адресу
В Улан-Удэ подросток обокрал уставшего таксиста
В Улан-Удэ подросток обокрал уставшего таксиста
Происшествия, 06.11.2020
Молодой человек уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи
В Иркутской области рыбак погиб на глазах друзей
В Иркутской области рыбак погиб на глазах друзей
Происшествия, 06.11.2020
Мужчина провалился под неокрепший лёд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^