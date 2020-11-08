В Бурятии горели баня, дом, гараж и котельная

На пожар выезжали огнеборцы 4-х пожарных частей. Всего в тушении принимали участие 16 человек. На момент прибытия подразделений горел гараж, а также котельная. Огонь переходил на дом. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.



