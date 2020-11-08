Также пожар повредил дощатый забор
Вчера ночью в Кабанском районе Бурятии на окраине села Байкало-Кудара, на территории бывшей конюшни загорелось сено открытого хранения и дощатый забор.
На момент прибытия пожарных горели сено и забор. Они ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.
В результате пожара сгорело 4 центнера сена, огнём повреждён забор 10 погонных метров.
Причиной пожара стало неосторожное обращением с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорело 4 центнера сена
Происшествия, Фото:
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