В Бурятии сгорело 4 центнера сена

Также пожар повредил дощатый забор



Вчера ночью в Кабанском районе Бурятии на окраине села Байкало-Кудара, на территории бывшей конюшни загорелось сено открытого хранения и дощатый забор.



На момент прибытия пожарных горели сено и забор. Они ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.



В результате пожара сгорело 4 центнера сена, огнём повреждён забор 10 погонных метров.



Причиной пожара стало неосторожное обращением с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

