В Бурятии подожгли магазин

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Виновные лица устанавливаются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Справка:

Вчера в селе Дубинино Кабанского района Бурятии загорелось здание магазина. На место прибыли пожарные 26 пожарной части 2-го Кабанского отряда Государственной пожарной службы республики и добровольная пожарная команда сельского поселения «Оймурское».На момент прибытия подразделения пожарных горели пристрой и стена магазина. Им удалось ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня.В результате пожара огнём уничтожен пристрой на площади 40 кв. м., а также повреждена крыша магазина и две стены на общей площади 70 кв. м.Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.