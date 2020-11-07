В Бурятии домушник вынес технику, кресла и журнальный столик

Вор взломал замок на двери



5 ноября в ОМВД России по Кабанскому району обратился 34-летний житель посёлка Каменск. Он сообщил, что неизвестный взломал замок входной двери и проник в его дом. Вор вынес электрический чайник, электроплиту, два кресла, журнальный столик, а также спальные принадлежности.



Ущерб составил около девяти тысячи рублей.



Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого – 18-летнего местного жителя. Часть украденного изъята в ходе обыска.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.



