Вор взломал замок на двери
5 ноября в ОМВД России по Кабанскому району обратился 34-летний житель посёлка Каменск. Он сообщил, что неизвестный взломал замок входной двери и проник в его дом. Вор вынес электрический чайник, электроплиту, два кресла, журнальный столик, а также спальные принадлежности.
Ущерб составил около девяти тысячи рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого – 18-летнего местного жителя. Часть украденного изъята в ходе обыска.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии домушник вынес технику, кресла и журнальный столик
Происшествия, Фото:
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