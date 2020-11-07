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В Бурятии горела котельная гостевого дома на Байкале

В Бурятии горела котельная гостевого дома на Байкале
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Горячинске

Вчера вечером в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии загорелась котельная трёхэтажного гостевого дома. Котельная находится в 50 метрах от гостиницы.

- На момент прибытия подразделения пожарной части 8-го пожар ликвидировали самостоятельно работники гостевого дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара сгорел утеплитель вокруг трубы, повреждена наружная стена на общей площади 3 кв. м.

Причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 ноября на пожаре в многоквартирном доме в Улан-Удэ погибли отец и сын
пожар
 
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