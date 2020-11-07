«Сидела на земле, обхватив ноги», - рассказали пожарные
5 ноября в 21:58 часов в селе Курумкан заблудилась девушка. Она заплутала в районе АБЗ (асфальтно-бетонного завода), сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На место выехали работники пожарной части № 32. Пожарные вышли на след девушки и нашли её. Она сидела на земле, обхватив ноги.
Предположительно, девушка в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные доставили её домой.
От медицинской помощи девушка отказалась.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с 5 октября не могут найти пропавшую 24-летнюю девушку. Последним её видел таксист – его пассажирка ушла в сторону дворца детского (юношеского) творчества.
В Бурятии заблудилась пьяная девушка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор взломал замок на двери
Пожар произошёл в Горячинске
«Сидела на земле, обхватив ноги», - рассказали пожарные
Стала известна картина последствий пятничной метели
Пользователи шутят по поводу инцидента на Элеваторе
Убийство произошло в лесу
Пользователь разместил экстремистское видео
Она послушно выполнила указания аферистов
Женщина приехала за машиной по несуществующему адресу
Молодой человек уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи
Мужчина провалился под неокрепший лёд
Мужчина предстал перед судом
Полиция ищет подозреваемого в краже
Сотрудники ГИБДД нашли водителей и оформили протоколы
Мужчину из другого региона обокрали