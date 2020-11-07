В Улан-Удэ штормовой ветер привёл к массовым отключениям света

Стала известна картина последствий пятничной метели
Как сообщал «Байкал-Daily», днём в пятницу, 6 ноября, на Улан-Удэ обрушилась снежная буря. Всего за несколько минут на смену приятной погоде пришёл штормовой ветер со снегом. В результате видимость на улицах упала едва ли не до нулевой.
Штормовой ветер привёл к массовым отключениям электричества. Сегодня оперативные службы раскрыли полную картину произошедшего. «В результате прохождения штормового ветра на территории Улан-Удэ произошли технологические нарушения на сетях энергоснабжения», - сообщается в оперативной сводке по городу.
В 14:35 произошло аварийное отключение на подстанции «Птицефабрика». Без электричества остались жители частного сектора по улицам Челутаевская, Горхонская, Волочаевская, Кичерская. Также свет пропал в котельной «Тальцы-19», что, в свою очередь, вызвало отключение теплоснабжения в двух малоэтажных многоквартирных домах и шести частных домах на улицах Горхонская и в филиале средней школы №5.
Рабочие заменили изоляторы на электроопоре в 23:37. Время отключения составило 9 часов 2 минуты.
В 14:46 штормовой ветер привёл к отключению на распределительной подстанции №21. Электричества лишились жители частного сектора микрорайона имени Горького: улиц Кузнецкая, Техническая, Переездная, Красной Звезды, Медицинская, Овражная. Электроэнергия вернулась в их дома спустя три часа.
В 14:42 по аналогичной причине произошло отключение на распределительной подстанции №27. Без света остались жители улиц Ченкирова, Думская и микрорайонов от 117 до 124-го. Электричество возвращали постепенно, общее время устранения аварии превысило 10 часов.
В 14:48 произошёл инцидент на подстанции «Моторостроительная». Под отключение попали частные дома на улицах Автодорожная, Вандышева, Витимская, Лесовая, а также ДНТ «Клён». Энергетики вернули электричество после осмотра линии в 16:42.
В 14:50 из-за отключения на подстанции «Полигон» пропало электричество на улицах Вербная, Хвойная, Полевая, СНТ «Сокольники». Здесь свет появился в домах быстрее – спустя 1 час 54 минуты.
В 14:54 электроэнергию отключили на улице Ключевская, в домах чётной нумерации от №48 до №70, а также частично на улицах Таёжная, Рейдовая, Тулаева, Степная. Первыми энергетики запитали в 18:10 дома на Ключевской, затем – всех остальных. Общее время отключения – 5 часов 31 минута.
В 14:54 под отключение электроэнергии попали потребители частного сектора улиц Кольцова, Черниговская, Уфимская, Крылова, а также многоквартирный дом на улице Тулаева, 128. Здесь общее время устранения аварии заняло почти семь часов.
В Советском районе таких массовых отключений не было. Штормовой ветер повлиял лишь на работу подстанции «Бурводстрой». В 14:53 без света были потребители ДНТ «Современник», улиц Автотранспортная, Мерецкова, Учебная, Дорожная, Гурульбинская, частично улица Кабанская. В 17:47 после осмотра линии всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения – 2 часа 54 минуты.
В Октябрьском районе произошёл также ещё один инцидент с теплоснабжением.
- Из-за просадки напряжения в 14:33, в 15:10 вышел из строя сетевой насос на ПНС-6/2 (ул. Тепловая). В результате чего снижены параметры по теплоснабжению потребителей тепломагистрали №6 (пр. Строителей, ул. Ключевская, Краснофлотская, Тобольская, Шумяцкого). В 16:26 запустили в работу резервный насос, в 17:00 параметры восстановлены. Время устранения составило 1 час 16 минут, - сообщают оперативные службы.
Сегодня, в связи с погодными условиями, сотрудники отдела ГИБДД обратились к улан-удэнцам. Водителям и пешеходам напоминают о предельной внимательности и аккуратности на дорогах.
- Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров. Также необходимо быть особенно внимательными вблизи перекрестков, пешеходных переходов, детских образовательных учреждений, остановок общественного транспорта. Помните, в условиях гололёда тормозной путь транспортного средства увеличивается в несколько раз, - призывают госавтоинспекторы.
В Улан-Удэ штормовой ветер привёл к массовым отключениям света
Происшествия, Фото:
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