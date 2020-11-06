Убийство произошло в лесу
Бурятские полицейские задержали 54-летнего жителя Читы за убийство своего земляка, совершённое больше года назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Убийство произошло 2 августа 2019 года в лесу в Муйском районе Бурятии. По данным следствия, в местности Муякан читинец расправился с земляком из-за разногласий в трудовой деятельности. Мужчина выстрелил в голову коллеги из своего пистолета. Затем убийца и его друг закопали тело.
Они забрали вещи и автомобиль убитого; машину затем продали в Забайкальском крае.
Известно, что обвиняемый ранее судим за тяжкие имущественные преступления. Он заключен под стражу. Следователи устанавливают полную картину происшествия.
Убийцу, закопавшего труп в Бурятии, поймали спустя год
Происшествия, Фото:
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