Убийцу, закопавшего труп в Бурятии, поймали спустя год

Убийство произошло в лесу



Бурятские полицейские задержали 54-летнего жителя Читы за убийство своего земляка, совершённое больше года назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Убийство произошло 2 августа 2019 года в лесу в Муйском районе Бурятии. По данным следствия, в местности Муякан читинец расправился с земляком из-за разногласий в трудовой деятельности. Мужчина выстрелил в голову коллеги из своего пистолета. Затем убийца и его друг закопали тело.



Они забрали вещи и автомобиль убитого; машину затем продали в Забайкальском крае.



Известно, что обвиняемый ранее судим за тяжкие имущественные преступления. Он заключен под стражу. Следователи устанавливают полную картину происшествия.



