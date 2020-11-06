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Ангарчанина оштрафовали за видео «Вконтакте»

Ангарчанина оштрафовали за видео «Вконтакте»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пользователь разместил экстремистское видео

Житель Ангарска на своей странице в социальной сети «Вконтакте» разместил видео, которое Роскомнадзор занёс в список экстремистских материалов.

- В связи с этим в отношении ангарчанина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд назначил пользователю наказание в виде штрафа в тысячу рублей. 
экстремизм
 
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