Она послушно выполнила указания аферистов
В дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 33-летняя уборщица, работающая в бизнес-центрею Получив звонок от якобы службы безопасности банка, она проследовала в отделение финансового учреждения, где послушно перевела на не принадлежащий ей счет 350 тысяч рублей.
Немногим меньшей суммы, в размере 200 тысяч рублей, лишилась ещё одна представительница технического персонала другого бюджетного учреждения, выполнив аналогичные операции.
Свои 210 тысяч рублей и 150 тысяч рублей потеряли ещё двое иркутян, также поверивших преступникам. Перечислив деньги неизвестным лицам, они полагали, что в этот момент предотвращают попытку посягательства на собственные финансы.
Помимо них, за последние сутки в полицию обратились и другие пострадавшие. 42-летний мужчина перечислил почти 70 тысяч рублей за покупку лодочного мотора на малознакомом Интернет сайте, а житель посёлка Марково отдал 25 тысяч рублей в качестве предоплаты за онлайн-покупку культиватора.
В настоящее время по каждому из фактов возбуждено уголовное дело либо проводится доследственная проверка, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Уборщица из Иркутска перевела мошенникам 350 тысяч
Происшествия, Фото:
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