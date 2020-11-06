В Иркутской области рыбак погиб на глазах друзей

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина провалился под неокрепший лёд



В четверг, 5 ноября, под лед залива реки Чёрная провалился и погиб 69-летний житель города Усть-Илимска. На рыбалку он приехал в компании из пяти человек. Мужчины расположились на льду вдоль берега. В поисках лучшего клёва один из рыбаков решил пройти на середину реки.



На расстоянии 100 метров от берега лёд начал разрушаться под его весом. Вокруг мужчины моментально образовалась полынья диаметром в несколько метров, которая не позволяла его товарищам подобраться близко и оказать помощь.



На протяжении получаса мужчина держался на плаву, цепляясь за кромку тонкого льда. В это время другие рыбаки при помощи предметов одежды, палок, а потом и срубленного ствола дерева пытались вытянуть тонущего из полыньи. Но их попытки были безуспешны.



Лёд разрушался на глазах, пострадавший не смог ухватиться за подаваемые ему средства спасения. Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни.



Толщина льда на месте происшествия составляла не более двух сантиметров, глубина – пять метров.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на резиновой лодке подошли к полынье, из которой вытащили тело погибшего.



- В этом году наблюдается относительно тёплая осень, поэтому процесс образования льда на водоемах Усть-Илимского района ещё продолжается. Толщина его неравномерна, он напитан водой. К сожалению, даже видимые признаки ненадежности льда, образовавшегося в заливах рек вдоль береговой линии, не пугают местных рыбаков. Они пренебрегают правилами личной безопасности, подвергают свою жизнь опасности, - подчеркнул старший государственный инспектор Дмитрий Хибель.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области

