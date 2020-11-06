В Улан-Удэ кража куртки в магазине попала на видео









Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В совершении преступления подозревается молодой человек европейской внешности, на вид 20-25 лет, рост 175 см, среднего телосложения, был одет в чёрную куртку с капюшоном, синяя кофта, голубые джинсы.



При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции Октябрьского района Улан-Удэ разыскивают молодого человека, который вечером 5 ноября совершил кражу в магазине спортивных товаров в торговом центре. Была украдена мужская куртка. Видео кражи, а также ориентировку на молодого человека представило МВД по Бурятии.