Сотрудники ГИБДД нашли водителей и оформили протоколы
Иркутские сотрудники ГИБДД в социальных сетях обратили внимание на видео, где запечатлены нарушающие правила дорожного движения водители из свадебного кортежа.
- Видео с нарушениями правил дорожного движения 4 ноября попали на страницы одного из аккаунтов популярных интернет-сообществ Приангарья. На нём иномарки из свадебного кортежа допускают сразу несколько нарушений ПДД, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В тот же день, инспекторы ГИБДД установили нарушителей и привлекли их к административной ответственности. Это жители Иркутска 24 и 55 лет. Они свои нарушения признали и пообещали больше не допускать подобного опасного вождения.
Один из водителей поделился:
- Да я хотел просто обойти машину. Спереди выстроились – не получилось у меня. Переехал на второй ряд, переехал на третий ряд. Я извиняюсь, что так получилось.
Второй водитель также извинился и признал, что нарушения совершались «на эмоциях в праздник».
В Иркутске водители из свадебного кортежа нарушали ПДД
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