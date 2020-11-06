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Конфликт в улан-удэнской гостинице обернулся преступлением

Конфликт в улан-удэнской гостинице обернулся преступлением
Происшествия, 
Мужчину из другого региона обокрали

5 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что приехал на родину в отпуск из другого региона. Однако в гостинице, где некоторое время находился молодой человек, у него произошёл конфликт с посетителем из соседнего номера. В результате выяснить отношения пришла целая компания, отдыхавшая по соседству.

После ухода незнакомцев из комнаты пропал телефон стоимостью 36 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемого – 21-летнего улан-удэнца. У него изъяли украденный гаджет.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.

кража
 
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