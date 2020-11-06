Мужчину из другого региона обокрали
5 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что приехал на родину в отпуск из другого региона. Однако в гостинице, где некоторое время находился молодой человек, у него произошёл конфликт с посетителем из соседнего номера. В результате выяснить отношения пришла целая компания, отдыхавшая по соседству.
После ухода незнакомцев из комнаты пропал телефон стоимостью 36 тысяч рублей.
По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемого – 21-летнего улан-удэнца. У него изъяли украденный гаджет.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
Конфликт в улан-удэнской гостинице обернулся преступлением
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В полицию молодого человека доставили за другое правонарушение
Землетрясение произошло рядом с дельтой Селенги
Поджигателей ищут
Мужчине грозит штраф в 40 тысяч рублей
Поиски приостановлены до установления новых обстоятельств
Горел столярный цех
Наркотики пыталась передать женщина
Кто устроил тайник, пока не известно
Авария произошла из-за невнимательного водителя
За несколько преступлений мужчину отправили в колонию
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Женщина мечтала заработать на бирже
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела
Мужчина несколько лет избивал, унижал и насиловал собственную мать
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было