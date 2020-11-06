Конфликт в улан-удэнской гостинице обернулся преступлением

Мужчину из другого региона обокрали



5 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что приехал на родину в отпуск из другого региона. Однако в гостинице, где некоторое время находился молодой человек, у него произошёл конфликт с посетителем из соседнего номера. В результате выяснить отношения пришла целая компания, отдыхавшая по соседству.



После ухода незнакомцев из комнаты пропал телефон стоимостью 36 тысяч рублей.



По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемого – 21-летнего улан-удэнца. У него изъяли украденный гаджет.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.



