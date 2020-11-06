В Улан-Удэ поймали слесаря с наркотиками

В полицию молодого человека доставили за другое правонарушение



Днём 4 ноября сотрудники ППС на автовокзале Улан-Удэ зазадержали 22-летнего жителя Кабанского района за административное правонарушение. Молодой человек был доставлен в полицию для составления протокола. Там у него обнаружили свёрток с 67 граммами гашиша, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Молодой человек заготовил наркотик на поле в Кяхтинском районе. Он ездил туда специально. Предварительно установлен факт потребления им наркотиков.



Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Работает слесарем на производственном предприятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.

