В полицию молодого человека доставили за другое правонарушение
Днём 4 ноября сотрудники ППС на автовокзале Улан-Удэ зазадержали 22-летнего жителя Кабанского района за административное правонарушение. Молодой человек был доставлен в полицию для составления протокола. Там у него обнаружили свёрток с 67 граммами гашиша, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Молодой человек заготовил наркотик на поле в Кяхтинском районе. Он ездил туда специально. Предварительно установлен факт потребления им наркотиков.
Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Работает слесарем на производственном предприятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.
В Улан-Удэ поймали слесаря с наркотиками
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