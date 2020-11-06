 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

На Байкале в Бурятии зафиксирован подземный толчок

На Байкале в Бурятии зафиксирован подземный толчок
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение произошло рядом с дельтой Селенги

Землетрясение произошло на восточном побережье озера Байкал в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован 5 ноября в 8:50 по местному времени (3:50 мск) в точке с координатами 52.11 градусов северной широты 106.43 восточной долготы. Эпицентр находился в дельте реки Селенга - крупнейшего притока Байкала.

- Энергетический класс - 10,4. Магнитуда по формуле - 3,5, - уточняет «Интерфакс».

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября жители Бурятии почувствовали ощутимые подземные толчки. Сегодня стало известно, что было два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,1 с разницей в 2,5 часа, оба произошли в Красночикойском районе Забайкальского края. Второй, наиболее сильный подземный толчок как раз ощутили жители более 20 населённых пунктов Забайкалья и Бурятии, в Улан-Удэ было 3 балла.
землетрясение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ поймали слесаря с наркотиками
В Улан-Удэ поймали слесаря с наркотиками
Происшествия, 06.11.2020
В полицию молодого человека доставили за другое правонарушение
На Байкале в Бурятии зафиксирован подземный толчок
На Байкале в Бурятии зафиксирован подземный толчок
Происшествия, 06.11.2020
Землетрясение произошло рядом с дельтой Селенги
Поиски пропавшего самолёта из Бурятии вновь прекращены
Поиски пропавшего самолёта из Бурятии вновь прекращены
Происшествия, 06.11.2020
Поиски приостановлены до установления новых обстоятельств
В иркутскую колонию передали наркотики в шампуне
В иркутскую колонию передали наркотики в шампуне
Происшествия, 06.11.2020
Наркотики пыталась передать женщина
В Бурятии ОМОНовцы нашли схрон с омулем
В Бурятии ОМОНовцы нашли схрон с омулем
Происшествия, 06.11.2020
Кто устроил тайник, пока не известно
В Бурятии женщина пострадала в столкновении УАЗа и ВАЗа
В Бурятии женщина пострадала в столкновении УАЗа и ВАЗа
Происшествия, 06.11.2020
Авария произошла из-за невнимательного водителя
В Бурятии пьяный водитель проехал по ноге полицейского
В Бурятии пьяный водитель проехал по ноге полицейского
Происшествия, 06.11.2020
За несколько преступлений мужчину отправили в колонию
Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Происшествия, 05.11.2020
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Происшествия, 05.11.2020
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела
В Бурятии пенсионерка убила насиловавшего её сына
В Бурятии пенсионерка убила насиловавшего её сына
Происшествия, 05.11.2020
Мужчина несколько лет избивал, унижал и насиловал собственную мать
Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Происшествия, 05.11.2020
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^