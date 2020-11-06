Землетрясение произошло рядом с дельтой Селенги
Землетрясение произошло на восточном побережье озера Байкал в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован 5 ноября в 8:50 по местному времени (3:50 мск) в точке с координатами 52.11 градусов северной широты 106.43 восточной долготы. Эпицентр находился в дельте реки Селенга - крупнейшего притока Байкала.
- Энергетический класс - 10,4. Магнитуда по формуле - 3,5, - уточняет «Интерфакс».
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября жители Бурятии почувствовали ощутимые подземные толчки. Сегодня стало известно, что было два землетрясения магнитудой 4,4 и 5,1 с разницей в 2,5 часа, оба произошли в Красночикойском районе Забайкальского края. Второй, наиболее сильный подземный толчок как раз ощутили жители более 20 населённых пунктов Забайкалья и Бурятии, в Улан-Удэ было 3 балла.
На Байкале в Бурятии зафиксирован подземный толчок
Происшествия, Фото:
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