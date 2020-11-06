Поджигателей ищут
5 ноября в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района Бурятии загорелся сеновал во дворе частного дома.
На место прибыли сотрудники двух пожарных частей. Они ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
В результате пожара повреждён сеновал на площади 75 кв.м., сгорело 30 центнеров сена.
Причиной пожара стал поджог. Виновные лица устанавливаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии поджигатели спалили сеновал
Происшествия, Фото:
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