В Бурятии поджигатели спалили сеновал

Поджигателей ищут



5 ноября в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района Бурятии загорелся сеновал во дворе частного дома.



На место прибыли сотрудники двух пожарных частей. Они ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.



В результате пожара повреждён сеновал на площади 75 кв.м., сгорело 30 центнеров сена.



Причиной пожара стал поджог. Виновные лица устанавливаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



