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В Бурятии пьяный пассажир поезда обматерил полицейского

В Бурятии пьяный пассажир поезда обматерил полицейского
Происшествия, 
Мужчине грозит штраф в 40 тысяч рублей

В Бурятии завершено расследование уголовного дела об оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 3 октября 39-летний житель Иркутской области, ехавший пьяным в пассажирском поезде «Кисловодск - Тында», оскорбил транспортного полицейского во время составления протокола. В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте сообщают, что пассажир оскорбил сотрудника «в грубой и нецензурной форме в присутствии третьих лиц».

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения.

- За подобное противоправное деяние уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до одного года, - уточнили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

оскорбление представителя власти
 
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