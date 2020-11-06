В Бурятии ОМОНовцы нашли схрон с омулем

На днях в Северо-Байкальском районе Бурятии бойцы ОМОН Росгвардии вместе с полицейскими обнаружили схрон с омулем. Тайник оборудовали на берегу реки Катера, в нескольких десятках километрах от посёлка Новый Уоян. В тайнике было более 300 хвостов байкальского омуля.
- В настоящее время органы внутренних дел проводят расследование. Устанавливаются виновные лица, совершившие незаконную добычу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Всего было изъято 100 килограммов рыбы. Омуль направлен на исследование в органы рыбоохраны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Северобайкальске полицейские, сотрудники регионального УФСБ и бойцы ОМОН изъяли крупную партию незаконно выловленного нерестового омуля.
Справка:
В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля (независимо от его массы) в период нереста составляет 7 280 рублей.