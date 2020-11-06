Авария произошла из-за невнимательного водителя
Накануне в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала женщина. В 10.45 часов на улице Тимирязевская столкнулись УАЗ и ВАЗ 2101.
- Мужчина 1974 г.р., управляя автомобилем УАЗ, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 2101» под управлением мужчины 1961 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 60-летняя пассажирка ВАЗ 2101 получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ столкнулись бетономешалка и микроавтобус.
В Бурятии женщина пострадала в столкновении УАЗа и ВАЗа
Происшествия, Фото:
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