Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника

Угонщик отправился к брату в соседний посёлок



Ночью 21 октября нетрезвый 28-летний мужчина угнал грузовик с фермы, где раньше работал, в Тункинском районе Бурятии. Он планировал доехать до брата в посёлок Аршан. Добравшись до места назначения, он бросил машину на одной из улиц и добрался до родственника пешком, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Преступление угонщик, совершил, находясь под уголовным преследованием: он привлекается к уголовной ответственности за ранее совершённый угон машины, угрозу убийством, кражу из магазина и квартирную кражу.



Угнанный грузовик возвращён владельцу. Полицейские возбудили уголовное дело, которое передано в следственный отдел территориального органа внутренних дел для соединения их в одно производство.

