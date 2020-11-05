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Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника

Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Происшествия, 
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок

Ночью 21 октября нетрезвый 28-летний мужчина угнал грузовик с фермы, где раньше работал, в Тункинском районе Бурятии. Он планировал доехать до брата в посёлок Аршан. Добравшись до места назначения, он бросил машину на одной из улиц и добрался до родственника пешком, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Преступление угонщик, совершил, находясь под уголовным преследованием: он привлекается к уголовной ответственности за ранее совершённый угон машины, угрозу убийством, кражу из магазина и квартирную кражу.

Угнанный грузовик возвращён владельцу. Полицейские возбудили уголовное дело, которое передано в следственный отдел территориального органа внутренних дел для соединения их в одно производство.
угон
 
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