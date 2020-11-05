Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Ночью 21 октября нетрезвый 28-летний мужчина угнал грузовик с фермы, где раньше работал, в Тункинском районе Бурятии. Он планировал доехать до брата в посёлок Аршан. Добравшись до места назначения, он бросил машину на одной из улиц и добрался до родственника пешком, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Преступление угонщик, совершил, находясь под уголовным преследованием: он привлекается к уголовной ответственности за ранее совершённый угон машины, угрозу убийством, кражу из магазина и квартирную кражу.
Угнанный грузовик возвращён владельцу. Полицейские возбудили уголовное дело, которое передано в следственный отдел территориального органа внутренних дел для соединения их в одно производство.
Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Женщина мечтала заработать на бирже
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было
Вальщик леса спилил неклеймёные деревья
Причиной пожара стал тлеющий шлак
Он набросился на отца во время ссоры
Пожар произошёл в Кяхте
Добиться задуманного нарушителям не удалось
Мужчина несколько лет избивал, унижал и насиловал собственную мать
ДТП заблокировало дорогу
В МЧС раскрыли подробности трагедии в Соколе
По дороге угонщица попала в аварию
Мужчина отправился покупать стройматериалы
С подростками работают полицейские