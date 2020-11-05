Женщина мечтала заработать на бирже
3 ноября в дежурную часть города Усть-Илимск обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала сыщикам, что, желая заработать на бирже, перевела аферистам более 2,4 миллиона рублей, оформив кредиты.
Жертвой обмана стала воспитатель детского сада, которая искала дополнительный доход. 10 октября в социальной сети она нашла объявление об инвестициях под высокий процент, перешла по ссылке и зарегистрировалась. В этот же день ей позвонил неизвестный мужчина, представившись менеджером биржевой компании, предложил заработать деньги путём инвестирования и получения прибыли.
Для начала работы на бирже требовалось внести 1000 долларов. Аферист убеждал женщину в том, что вложенная сумма будет увеличиваться. С 10 по 21 октября, оформив несколько кредитов, женщина перевела мошенникам деньги на на различные счета.
В настоящее время телефон мошенника недоступен. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась за помощью в полицию.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По данным полиции, на сегодняшний день подобная схема мошенничества становится всё более распространенной. Полицейские призывают граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Под образом брокеров зачастую действуют мошенники.
Воспитатель из Иркутской области перевела мошенникам 2,4 млн
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Женщина мечтала заработать на бирже
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было
Вальщик леса спилил неклеймёные деревья
Причиной пожара стал тлеющий шлак
Он набросился на отца во время ссоры
Пожар произошёл в Кяхте
Добиться задуманного нарушителям не удалось
Мужчина несколько лет избивал, унижал и насиловал собственную мать
ДТП заблокировало дорогу
В МЧС раскрыли подробности трагедии в Соколе
По дороге угонщица попала в аварию
Мужчина отправился покупать стройматериалы
С подростками работают полицейские