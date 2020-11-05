 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

Воспитатель из Иркутской области перевела мошенникам 2,4 млн

Воспитатель из Иркутской области перевела мошенникам 2,4 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина мечтала заработать на бирже

3 ноября в дежурную часть города Усть-Илимск обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала сыщикам, что, желая заработать на бирже, перевела аферистам более 2,4 миллиона рублей, оформив кредиты.

Жертвой обмана стала воспитатель детского сада, которая искала дополнительный доход. 10 октября в социальной сети она нашла объявление об инвестициях под высокий процент, перешла по ссылке и зарегистрировалась. В этот же день ей позвонил неизвестный мужчина, представившись менеджером биржевой компании, предложил заработать деньги путём инвестирования и получения прибыли.

Для начала работы на бирже требовалось внести 1000 долларов. Аферист убеждал женщину в том, что вложенная сумма будет увеличиваться. С 10 по 21 октября, оформив несколько кредитов, женщина перевела мошенникам деньги на на различные счета.

В настоящее время телефон мошенника недоступен. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась за помощью в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данным полиции, на сегодняшний день подобная схема мошенничества становится всё более распространенной. Полицейские призывают граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Под образом брокеров зачастую действуют мошенники.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Происшествия, 05.11.2020
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Происшествия, 05.11.2020
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела
Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Происшествия, 05.11.2020
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было
Жителю Бурятии дали условный срок за спиленные сосны
Жителю Бурятии дали условный срок за спиленные сосны
Происшествия, 05.11.2020
Вальщик леса спилил неклеймёные деревья
В Бурятии горел магазин
В Бурятии горел магазин
Происшествия, 05.11.2020
Причиной пожара стал тлеющий шлак
Забайкалец убил пожилого отца
Забайкалец убил пожилого отца
Происшествия, 05.11.2020
Он набросился на отца во время ссоры
В Бурятии горел заброшенный дом
В Бурятии горел заброшенный дом
Происшествия, 05.11.2020
Пожар произошёл в Кяхте
В Бурятии пенсионерка убила насиловавшего её сына
В Бурятии пенсионерка убила насиловавшего её сына
Происшествия, 05.11.2020
Мужчина несколько лет избивал, унижал и насиловал собственную мать
В Улан-Удэ отец и сын погибли во сне
В Улан-Удэ отец и сын погибли во сне
Происшествия, 05.11.2020
В МЧС раскрыли подробности трагедии в Соколе
Житель Бурятии лишился имущества, не заперев машину
Житель Бурятии лишился имущества, не заперев машину
Происшествия, 05.11.2020
Мужчина отправился покупать стройматериалы  
Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск
Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск
Происшествия, 05.11.2020
С подростками работают полицейские

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^