Воспитатель из Иркутской области перевела мошенникам 2,4 млн

Женщина мечтала заработать на бирже



3 ноября в дежурную часть города Усть-Илимск обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала сыщикам, что, желая заработать на бирже, перевела аферистам более 2,4 миллиона рублей, оформив кредиты.



Жертвой обмана стала воспитатель детского сада, которая искала дополнительный доход. 10 октября в социальной сети она нашла объявление об инвестициях под высокий процент, перешла по ссылке и зарегистрировалась. В этот же день ей позвонил неизвестный мужчина, представившись менеджером биржевой компании, предложил заработать деньги путём инвестирования и получения прибыли.



Для начала работы на бирже требовалось внести 1000 долларов. Аферист убеждал женщину в том, что вложенная сумма будет увеличиваться. С 10 по 21 октября, оформив несколько кредитов, женщина перевела мошенникам деньги на на различные счета.



В настоящее время телефон мошенника недоступен. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась за помощью в полицию.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данным полиции, на сегодняшний день подобная схема мошенничества становится всё более распространенной. Полицейские призывают граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Под образом брокеров зачастую действуют мошенники.





