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Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом

Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Происшествия, 
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела

4 ноября в Иркутске поймали подростков из Бурятии, ворвавшихся с ювелирный салон с игрушечным пистолетом. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию Иркутска обратилась администратор ювелирного салона, расположенного на улице Сухэ-Батора. Женщина рассказала сотрудникам, как двое молодых людей зашли в помещение магазина и под угрозой пистолета сообщили, что это ограбление.

Один из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку, после чего прибыл экипаж частного охранного предприятия и задержал двух юношей. Полицейские изъяли игрушечный пистолет чёрного цвета.

Позже сотрудники патрульно-постовой службы полиции на железнодорожном вокзале задержали остальных подозреваемых. Все пятеро задержанных прибыли в Иркутск 30 октября на маршрутном автобусе из Улан-Удэ. Все они несовершеннолетние, в Бурятии объявлены как без вести пропавшие.

Двое парней уже попадали в поле зрение полиции Бурятии по уголовному делу о краже в 2020 году.



На допросе один из юношей заявил, что они хотели «пошутил». Другой поделился: «В ювелирку зашли, короче, прикольнуться. Сказали: «Стоять, это ограбление». Был игрушечный пистолет».

Как бы то ни было, в отношении несовершеннолетних фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 
разбой
 
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