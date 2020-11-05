Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу

По её словам, кражу она совершила под действием алкоголя. Постоянного источника дохода женщина не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.



Ущерб женщина частично возместила покупкой нового телефона потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В селе Джида 32-летняя местная жительница украла телефон и водонасосную станцию из дома своей родственницы.Подозреваемая вместе с сожительницей дяди пришла в гости к своей 36-летней родственнице. Однако хозяйку дома они не застали, во дворе с другими детьми играла её дочь.Женщины вошли в дом, где одна из них втайне от другой, украла сотовый телефон, а, выходя, из веранды прихватила водяной насос, сложив его в пакет. Украденные вещи она продала прохожему за две тысячи рублей. Реальная стоимость украденного составляла 19 тысяч.Подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и даже отбывала наказание в колонии.