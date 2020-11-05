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Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу

Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Происшествия, 
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было

В селе Джида 32-летняя местная жительница украла телефон и водонасосную станцию из дома своей родственницы.

Подозреваемая вместе с сожительницей дяди пришла в гости к своей 36-летней родственнице. Однако хозяйку дома они не застали, во дворе с другими детьми играла её дочь.

Женщины вошли в дом, где одна из них втайне от другой, украла сотовый телефон, а, выходя, из веранды прихватила водяной насос, сложив его в пакет. Украденные вещи она продала прохожему за две тысячи рублей. Реальная стоимость украденного составляла 19 тысяч.

Подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и даже отбывала наказание в колонии.

По её словам, кражу она совершила под действием алкоголя. Постоянного источника дохода женщина не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.

Ущерб женщина частично возместила покупкой нового телефона потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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