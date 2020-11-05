Жителю Бурятии дали условный срок за спиленные сосны

Происшествия, Фото: из архива

Вальщик леса спилил неклеймёные деревья



Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.



Мужчина работал вальщиком на лесоделяне. Он, не имея права на заготовку неклеймёных деревьев, бензопилой незаконно спилил 22 сосны. Ущерб составил 81 600 рублей.



В судебном заседании мужчина вину признал в полном объёме. Ущерб он возместил в полном объёме.



Сельчанину назначено наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с возложением дополнительных обязанностей.



- Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.



