Вальщик леса спилил неклеймёные деревья
Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
Мужчина работал вальщиком на лесоделяне. Он, не имея права на заготовку неклеймёных деревьев, бензопилой незаконно спилил 22 сосны. Ущерб составил 81 600 рублей.
В судебном заседании мужчина вину признал в полном объёме. Ущерб он возместил в полном объёме.
Сельчанину назначено наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с возложением дополнительных обязанностей.
- Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
Жителю Бурятии дали условный срок за спиленные сосны
Происшествия, Фото:
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