Причиной пожара стал тлеющий шлак
Вчера днём в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся магазин.
На момент прибытия пожарных горела наружная стена и крыша магазина. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили переход огня на пристрой.
В результате пожара повреждена крыша и наружная стена магазина на общей площади 20 кв.м.
Причина произошедшего – выброс тлеющего шлака к стене магазина.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Улан-Удэ на пожаре погибли двое мужчин.
В Бурятии горел магазин
Происшествия, Фото:
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