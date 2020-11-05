Он набросился на отца во время ссоры
В Забайкалье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилого отца.
Трагедия произошла 4 ноября в селе Ковыли. По версии следствия, 38-летний мужчина убил своего 61-летнего отца. Задержанный был пьян в момент преступления.
Мужчина набросился с ножом на отца из-за небольшой ссоры. Он нанёс ему несколько ударов по телу. От полученных ранений пожилой мужчина скончался на месте.
Следователи задержали подозреваемого на 48 часов.
- Проведены необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы. Готовятся документы для избрания в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Забайкалец убил пожилого отца
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