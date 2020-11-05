Пожар произошёл в Кяхте
В ночь с 3 на 4 ноября пожарные выезжали на пожар в заброшенном бревенчатом доме в Кяхте.
На момент прибытия пожарных дом горел полностью.
Огонь оперативно ликвидировали.
В результате возгорания дом сгорел полностью на площади 48 кв.м., частично обрушилась кровля.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на пожаре в Улан-Удэ погибли отец и сын.
В Бурятии горел заброшенный дом
Происшествия, Фото:
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