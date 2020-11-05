Добиться задуманного нарушителям не удалось
В Иркутской области двое мужчин пытались перебросить запрещённые предметы на территорию исправительной колонии №19 в посёлке Маркова с помощью пневмопушки.
Мужчин задержали на третьем километре дороги Иркутск – Маркова. В салоне машины были найдены пневмопушка и свёрток, обмотанный полимерной плёнкой.
По словам задержанных, в свёртке находились наркотики, сотовые телефоны и комплектующие к ним.
Правонарушители и изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.
В колонию под Иркутском «посылку» хотели перебросить пневмопушкой
Происшествия, Фото:
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