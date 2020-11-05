В колонию под Иркутском «посылку» хотели перебросить пневмопушкой

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Добиться задуманного нарушителям не удалось



В Иркутской области двое мужчин пытались перебросить запрещённые предметы на территорию исправительной колонии №19 в посёлке Маркова с помощью пневмопушки.



Мужчин задержали на третьем километре дороги Иркутск – Маркова. В салоне машины были найдены пневмопушка и свёрток, обмотанный полимерной плёнкой.



По словам задержанных, в свёртке находились наркотики, сотовые телефоны и комплектующие к ним.



Правонарушители и изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

