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В колонию под Иркутском «посылку» хотели перебросить пневмопушкой

В колонию под Иркутском «посылку» хотели перебросить пневмопушкой
Происшествия,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Добиться задуманного нарушителям не удалось

В Иркутской области двое мужчин пытались перебросить запрещённые предметы на территорию исправительной колонии №19 в посёлке Маркова с помощью пневмопушки.

Мужчин задержали на третьем километре дороги Иркутск – Маркова. В салоне машины были найдены пневмопушка и свёрток, обмотанный полимерной плёнкой.

По словам задержанных, в свёртке находились наркотики, сотовые телефоны и комплектующие к ним.

Правонарушители и изъятые предметы были переданы сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.
колония осужденные
 
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