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В Бурятии пьяная девушка, не имеющая прав, угнала машину

В Бурятии пьяная девушка, не имеющая прав, угнала машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По дороге угонщица попала в аварию

Днём 2 ноября в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 62-летний житель села Батурино Прибайкальского района Бурятии.

Мужчина рассказал, что ночью в компании друзей и соседей распивал спиртное, а наутро не обнаружил в гараже свою машину. Вместе с автомобилем дома не оказалось 20-летней дочери его гостьи, приехавшей из другого села.

Вскоре угнанная машина была найдена неподалеку от села Кика вместе с пропавшей девушкой. Как выяснилось, пьяная девушка во время застолья просила хозяина дома дать ей авто покататься, но он отказал. Тогда девушка тайком забрала ключи от иномарки, так как видела, куда владелец их положил. Затем она угнала автомобиль из незапертого гаража.

За руль угонщица села, не имея водительских прав. На обратной дороге, не справившись с управлением, она съехала кювет. Машина получила механические повреждения, водитель не пострадала.

Ранее девушка не привлекалась к уголовной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса. Также подозреваемая привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим соответствующего права управления. Суд в отношении злоумышленницы вынес решение об административном аресте сроком на 10 суток, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

угон
 
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