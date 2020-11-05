Мужчина отправился покупать стройматериалы
В Кабанском районе Бурятии полицейские задержали 28-летнего жителя села Тресково по подозрению в краже телефона.
Кража произошла в конце июня на территории торговой базы в посёлке Селенгинск. Молодой человек украл гаджет из салона автомобиля, пока его владелец закупал стройматериалы. Мужчина ушёл за покупками, не заперев двери иномарки, и отсутствовал в течение 15-20 минут.
- Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Украденный телефон у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии лишился имущества, не заперев машину
Происшествия, Фото:
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