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Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск

Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск
Происшествия, 
С подростками работают полицейские

Найдены пропавшие юные улан-удэнцы – 14-летняя девушка и 15-летний подросток. Как выяснилось, парочка сбежала из Бурятии в Иркутск.

Ориентировку на пропавшего 15-летнего парня МВД опубликовало накануне. Подросток ушёл из дома в СНТ «Строитель» ещё 29 октября.

- Найдены 14-летняя девушка и 15-летний молодой человека. Оба подростка находились в Иркутске. С несовершеннолетними всё в порядке, - сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.

пропавшие без вести
 
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