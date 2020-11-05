Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск

С подростками работают полицейские



Найдены пропавшие юные улан-удэнцы – 14-летняя девушка и 15-летний подросток. Как выяснилось, парочка сбежала из Бурятии в Иркутск.



Ориентировку на пропавшего 15-летнего парня МВД опубликовало накануне. Подросток ушёл из дома в СНТ «Строитель» ещё 29 октября.



- Найдены 14-летняя девушка и 15-летний молодой человека. Оба подростка находились в Иркутске. С несовершеннолетними всё в порядке, - сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.



В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.



