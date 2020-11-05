В Бурятии скотокрад забил бычка на глазах таксиста

Таксисту преступник соврал, что так и надо



Полицейские задержали скотокрада, убившего быка в Тарбагатайском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В ночь на 14 октября 34-летний улан-удэнец попросил знакомую, которая подрабатывает таксистом, подвезти его в село Надеино. Там со двора дома он вывел бычка и в ста метрах от ограды забил его. Разделанную на части тушу мужчина загрузил в машину.



Женщине-таксисту он соврал, что таким образом его знакомый якобы расплатился за услугу.



После чего мужчина вернулся в Улан-Удэ, на следующий день продал мясо незнакомцу за 22 тысячи рублей. Причинённый ущерб хозяин бычка оценил в 40 тысяч рублей.



Задержанный работает водителем в магазине самообслуживания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Очередное преступление совершил, будучи условно осужденным.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



