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В Бурятии скотокрад забил бычка на глазах таксиста

В Бурятии скотокрад забил бычка на глазах таксиста
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Таксисту преступник соврал, что так и надо

Полицейские задержали скотокрада, убившего быка в Тарбагатайском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ночь на 14 октября 34-летний улан-удэнец попросил знакомую, которая подрабатывает таксистом, подвезти его в село Надеино. Там со двора дома он вывел бычка и в ста метрах от ограды забил его. Разделанную на части тушу мужчина загрузил в машину.

Женщине-таксисту он соврал, что таким образом его знакомый якобы расплатился за услугу.

После чего мужчина вернулся в Улан-Удэ, на следующий день продал мясо незнакомцу за 22 тысячи рублей. Причинённый ущерб хозяин бычка оценил в 40 тысяч рублей.

Задержанный работает водителем в магазине самообслуживания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Очередное преступление совершил, будучи условно осужденным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража скотокрадство
 
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