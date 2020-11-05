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До Бурятии «докатилось» забайкальское землетрясение

До Бурятии «докатилось» забайкальское землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В квартирах улан-удэнцев тряслись люстры, а люди просыпались от толчков

Сегодня, 5 ноября в 10.58 часов по читинскому времени произошло землетрясение в Забайкальском крае. Эпицентр находился в 5,5 километрах от села Шонуй Красночикойского района.

Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла.

- Пострадавших нет. Разрушений строений и объектов инфраструктуры нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Землетрясение «докатилось» и до Бурятии. Жители разных микрорайонов Улан-Удэ сообщают о том, что почувствовали толчки около 11 часов. 

Видео с подписью «Как это было. Землетрясение в Улан-Удэ» появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». 

 

В комментариях люди, ощутившие землетрясение, делятся впечатлениями. Жительница 111 микрорайона сообщила, что в её квартире «люстра ходуном ходила». «На Модогоева очень чувствовалось землетрясение», - написала жительница центра города.

«Я тоже почувствовала, проснулась от этого», «Было было!», «Да, было! Небольшие толчки...» - добавляют другие улан-удэнцы. 

Местный житель рассказал «Байкал-Daily», что землетрясение ощутил в торговом центре People's Park. По словам очевидца, в этот момент затряслись большие цветы, стоящие в помещении.  

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки также могли ощущать жители нескольких районов Бурятии. В Кяхтинском районе это, например, сёла Усть-Дунгуй, Уладый, Шарагол, Тамир, Шанага, Унгуркуй, Чикой. В Бичурском районе – жители сёл Буй, Поселье, Бичура, Шибертуй, Новосретенка, Ара-Киреть, Елань и Топка.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили также жители Бурятии. Сейсмособытие взволновало жителей обоих регионов. Многие люди выбегали на улицу. В МЧС только за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков.


землетрясение
 
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