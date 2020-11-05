До Бурятии «докатилось» забайкальское землетрясение









В комментариях люди, ощутившие землетрясение, делятся впечатлениями. Жительница 111 микрорайона сообщила, что в её квартире «люстра ходуном ходила». «На Модогоева очень чувствовалось землетрясение», - написала жительница центра города.



«Я тоже почувствовала, проснулась от этого», «Было было!», «Да, было! Небольшие толчки...» - добавляют другие улан-удэнцы.









По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки также могли ощущать жители нескольких районов Бурятии. В Кяхтинском районе это, например, сёла Усть-Дунгуй, Уладый, Шарагол, Тамир, Шанага, Унгуркуй, Чикой. В Бичурском районе – жители сёл Буй, Поселье, Бичура, Шибертуй, Новосретенка, Ара-Киреть, Елань и Топка.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили также жители Бурятии. Сейсмособытие взволновало жителей обоих регионов. Многие люди выбегали на улицу. В МЧС т





Местный житель рассказал «Байкал-Daily», что землетрясение ощутил в торговом центре People's Park. По словам очевидца, в этот момент затряслись большие цветы, стоящие в помещении.По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки также могли ощущать жители нескольких районов Бурятии. В Кяхтинском районе это, например, сёла Усть-Дунгуй, Уладый, Шарагол, Тамир, Шанага, Унгуркуй, Чикой. В Бичурском районе – жители сёл Буй, Поселье, Бичура, Шибертуй, Новосретенка, Ара-Киреть, Елань и Топка.Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили также жители Бурятии. Сейсмособытие взволновало жителей обоих регионов. Многие люди выбегали на улицу. В МЧС т олько за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков

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