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В Иркутской области женщина возглавляла группу наркодилеров

В Иркутской области женщина возглавляла группу наркодилеров
Происшествия,  Фото:из архива
В состав группы вошли родственники и близкие друзья

В Иркутской области 49-летняя женщина возглавила группу наркодилеров. Вместе со своими родственниками и близкими друзьями она распространяла героин в Иркутске и городе Черемхово. Дилеры передавали товар покупателям, используя тайники-закладки.

В состав группы вошло 11 человек в возрасте от 28 до 49 лет. В целях конспирации, в общении друг с другом они использовали псевдонимы, периодически меняли мобильные, сим-карты и банковские счета. Оплата за наркотики производилась безналичным расчётом.

Деятельность наркодилеров пресечена полицейскими в апреле 2019 года. Сыщики задержали фигурантов в их домах.

В доме организатора криминального бизнеса изъято 30 граммов героина, в доме её сына – ещё 10 граммов наркотиков. Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочный материал для фасовки героина, сотовые телефоны, сим-карты и 70 тысяч рублей.

В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведено более 50 судебных экспертиз, допрошено более 120 свидетелей, наложен арест на имущество одного из участников группы.

- Действия обвиняемых квалифицированы по статье 228.1 Уголовного кодекса. Организатору инкриминируется совершение 14 эпизодов противоправной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело, объём которого составляет более 70 томов, направлено в суд.

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