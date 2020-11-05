В Иркутской области женщина возглавляла группу наркодилеров

Происшествия, Фото: из архива

В состав группы вошли родственники и близкие друзья



В Иркутской области 49-летняя женщина возглавила группу наркодилеров. Вместе со своими родственниками и близкими друзьями она распространяла героин в Иркутске и городе Черемхово. Дилеры передавали товар покупателям, используя тайники-закладки.



В состав группы вошло 11 человек в возрасте от 28 до 49 лет. В целях конспирации, в общении друг с другом они использовали псевдонимы, периодически меняли мобильные, сим-карты и банковские счета. Оплата за наркотики производилась безналичным расчётом.



Деятельность наркодилеров пресечена полицейскими в апреле 2019 года. Сыщики задержали фигурантов в их домах.



В доме организатора криминального бизнеса изъято 30 граммов героина, в доме её сына – ещё 10 граммов наркотиков. Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочный материал для фасовки героина, сотовые телефоны, сим-карты и 70 тысяч рублей.



В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Проведено более 50 судебных экспертиз, допрошено более 120 свидетелей, наложен арест на имущество одного из участников группы.



- Действия обвиняемых квалифицированы по статье 228.1 Уголовного кодекса. Организатору инкриминируется совершение 14 эпизодов противоправной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Уголовное дело, объём которого составляет более 70 томов, направлено в суд.



