Смелая сотрудница автозаправки не испугалась преступника
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, совершившего разбой на автозаправке. В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили, что преступление произошло ночью несколько дней назад.
Мужчина вошёл в помещение автозаправочной станции на улице Октябрьская. Постояв некоторое время в торговом зале, незнакомец неожиданно стал угрожать гранатой и требовать отдать деньги, находящиеся в кассе.
Однако смелая работница АЗС обратила внимание на неадекватное поведение мужчины. В руках он держал не гранату, а сотовый телефон. Женщина незаметно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.
Через несколько минут по сигналу тревоги прибыл наряд вневедомственной охраны. Они задержали мужчину на месте преступления. В ходе наружного досмотра у задержанного не было обнаружено каких либо опасных предметов.
Задержанного 34-местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019 года двое налётчиков с металлической трубой вынесли с АЗС у села Никольск около 800 тысяч рублей. Преступники были вскоре задержаны.
Улан-удэнец напал на АЗС с псевдогранатой
Происшествия, Фото:
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