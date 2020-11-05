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Улан-удэнец напал на АЗС с псевдогранатой

Улан-удэнец напал на АЗС с псевдогранатой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Смелая сотрудница автозаправки не испугалась преступника

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, совершившего разбой на автозаправке. В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили, что преступление произошло ночью несколько дней назад.

Мужчина вошёл в помещение автозаправочной станции на улице Октябрьская. Постояв некоторое время в торговом зале, незнакомец неожиданно стал угрожать гранатой и требовать отдать деньги, находящиеся в кассе.

Однако смелая работница АЗС обратила внимание на неадекватное поведение мужчины. В руках он держал не гранату, а сотовый телефон. Женщина незаметно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Через несколько минут по сигналу тревоги прибыл наряд вневедомственной охраны. Они задержали мужчину на месте преступления. В ходе наружного досмотра у задержанного не было обнаружено каких либо опасных предметов.

Задержанного 34-местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019 года двое налётчиков с металлической трубой вынесли с АЗС у села Никольск около 800 тысяч рублей. Преступники были вскоре задержаны. 
разбой Росгвардия
 
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