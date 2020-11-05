Браконьеру грозит до двух лет колонии
Транспортные полицейские вместе с сотрудниками ОМОН на транспорте в районе посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии задержали браконьера, ловившего омуль.
Местный житель ловил омуль рыболовным сачком кустарного производства. Рыбачил он в местах нереста омуля - на реке Верхняя Ангара.
Общая сумма ущерба составила более 167 тысяч рублей.
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещённых орудий массового истребления, в местах нереста несёт уголовную ответственность по части 1 статьи 256 УК РФ. Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Северобайкальске полицейские, сотрудники регионального УФСБ и бойцы ОМОН Росгвардии изъяли крупную партию незаконно выловленного нерестового омуля.
В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Во время нереста размер причинённого ущерба за один хвост байкальского омуля составляет 7 280 рублей.
В Бурятии браконьер ловил омуля сачком
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