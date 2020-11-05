Забайкалец угнал и разобрал машину односельчанина





В Забайкальском крае у жителя посёлка Атамановка угнали автомобиль «Toyota Mark II». Мужчина отдыхал в увеселительном заведении, а свой автомобиль оставил на парковке не запертым. Выйдя из бара, он увидел, что машины нет.Полицейские задержали угонщика – 25-летнего односельчанина потерпевшего. Он признался в угоне. Выяснилось, что молодой человек увидел автомобиль, в котором ключи были в замке зажигания. Угонщик перегнал машину в гараж к знакомому, после чего разобрал по запасным частям и распродал их.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Изъят кузов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.