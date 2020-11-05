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Забайкалец угнал и разобрал машину односельчанина

Забайкалец угнал и разобрал машину односельчанина
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Автомобиль он угнал от кафе

В Забайкальском крае у жителя посёлка Атамановка угнали автомобиль «Toyota Mark II». Мужчина отдыхал в увеселительном заведении, а свой автомобиль оставил на парковке не запертым. Выйдя из бара, он увидел, что машины нет.

Полицейские задержали угонщика – 25-летнего односельчанина потерпевшего. Он признался в угоне. Выяснилось, что молодой человек увидел автомобиль, в котором ключи были в замке зажигания. Угонщик перегнал машину в гараж к знакомому, после чего разобрал по запасным частям и распродал их.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Изъят кузов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



угон
 
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