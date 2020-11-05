Женщина отделалась условным сроком
В Иволгинском районе Бурятии осуждена бывшая сотрудница отделения почтовой связи. Она признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- С июля по август 2018 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением и деньги, внесённые пенсионерами в кассу в счёт погашения задолженности за приобретение товаров в рассрочку. Акционерному обществу «Почта России» преступлением причинён материальный ущерб на сумму более 120 тыс. рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.
Иволгинский районный суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Суд удовлетворил исковые требования АО «Почта России» о взыскании с виновной материального ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии бывшую сотрудницу почты осудили за хищения
Происшествия, Фото:
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