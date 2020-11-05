 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 ноября

04 ноября

Популярное

В Бурятии бывшую сотрудницу почты осудили за хищения

В Бурятии бывшую сотрудницу почты осудили за хищения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина отделалась условным сроком

В Иволгинском районе Бурятии осуждена бывшая сотрудница отделения почтовой связи. Она признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- С июля по август 2018 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением и деньги, внесённые пенсионерами в кассу в счёт погашения задолженности за приобретение товаров в рассрочку. Акционерному обществу «Почта России» преступлением причинён материальный ущерб на сумму более 120 тыс. рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.

Иволгинский районный суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Суд удовлетворил исковые требования АО «Почта России» о взыскании с виновной материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

присвоение с использованием служебного положения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В праздничный день в Бурятии поймали два десятка пьяных водителей
В праздничный день в Бурятии поймали два десятка пьяных водителей
Происшествия, 05.11.2020
ДТП с пострадавшими в День народного единства не было
В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека
В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека
Происшествия, 05.11.2020
Пожар в Соколе тушили 37 человек
В Бурятии семь человек остались без крыши над головой
В Бурятии семь человек остались без крыши над головой
Происшествия, 04.11.2020
Пожар произошёл в четырёхквартирном доме
Улан-удэнец обокрал заболевшую приятельницу
Улан-удэнец обокрал заболевшую приятельницу
Происшествия, 04.11.2020
Вместо обещанной помощи приятель пошёл снимать деньги с карты
Улан-удэнец украл массажную подушку
Улан-удэнец украл массажную подушку
Происшествия, 04.11.2020
Кража произошла в магазине
В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек
В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек
Происшествия, 04.11.2020
Тракторист, вёзший 11-метровые брёвна, погубил двух человек  
В заказнике Забайкалья обнаружены следы незаконной охоты
В заказнике Забайкалья обнаружены следы незаконной охоты
Происшествия, 03.11.2020
Предполагаемые браконьеры уже находятся под следствием
В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского
В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского
Происшествия, 03.11.2020
Вероятно, преступники хотели запугать участкового
В Бурятии мать спасла трёх сыновей, а дочь не успела
В Бурятии мать спасла трёх сыновей, а дочь не успела
Происшествия, 03.11.2020
Следователи разбираются в гибели маленькой девочки на пожаре
В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом
В Иркутской области скончались 464 больных коронавирусом
Происшествия, 03.11.2020
В регионе зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания
В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу
В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу
Происшествия, 03.11.2020
Вода вышла из-за скопления льда
Иркутянину дали 20 лет за изнасилование и убийство попутчицы
Иркутянину дали 20 лет за изнасилование и убийство попутчицы
Происшествия, 03.11.2020
Поймать убийцу помогли случайные очевидцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^