В Бурятии бывшую сотрудницу почты осудили за хищения

Женщина отделалась условным сроком



В Иволгинском районе Бурятии осуждена бывшая сотрудница отделения почтовой связи. Она признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



- С июля по август 2018 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением и деньги, внесённые пенсионерами в кассу в счёт погашения задолженности за приобретение товаров в рассрочку. Акционерному обществу «Почта России» преступлением причинён материальный ущерб на сумму более 120 тыс. рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.



Иволгинский районный суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



Суд удовлетворил исковые требования АО «Почта России» о взыскании с виновной материального ущерба.



Приговор вступил в законную силу.



