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В праздничный день в Бурятии поймали два десятка пьяных водителей

В праздничный день в Бурятии поймали два десятка пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП с пострадавшими в День народного единства не было

В выходной день, 4 ноября, на дорогах Бурятии произошло 14 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП, в которых пострадали люди, не зарегистрировано, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера инспекторы ДПС выявили в республике 331 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 пьяных водителей, семь – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, два автомобилиста за повторную езду в состоянии опьянения в течение года.
водители алкогольное опьянение
 
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