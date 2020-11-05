В праздничный день в Бурятии поймали два десятка пьяных водителей

ДТП с пострадавшими в День народного единства не было



В выходной день, 4 ноября, на дорогах Бурятии произошло 14 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП, в которых пострадали люди, не зарегистрировано, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вчера инспекторы ДПС выявили в республике 331 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 пьяных водителей, семь – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, два автомобилиста за повторную езду в состоянии опьянения в течение года.

