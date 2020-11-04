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В Бурятии семь человек остались без крыши над головой

В Бурятии семь человек остались без крыши над головой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в четырёхквартирном доме

Сегодня ночью в кирпичном четырёхквартирном доме в селе Чикой Кяхтинского района Бурятии произошёл пожар. Люди проживали в трёх квартирах, одна квартира пустовала, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных горела крыша дома. Жильцы дома вышли самостоятельно до прибытия пожарных.

Огонь уничтожил кровлю дома на площади 240 кв. м. Также произошло частичное обрушение крыши. Изнутри повреждена квартира №3 и выгорела веранда на площади 2 кв. м. Предположительно, пожар начался именно с третьей квартиры.

В доме проживали пять взрослых и два ребёнка. Сейчас они временно размещены у родственников и знакомых.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в селе Сотниково сгорел дом многодетной семьи – на пожаре погибла семилетняя девочка
пожар
 
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