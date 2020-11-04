Причиной аварии мог стать гололёд или туман
Сегодня утром, 4 ноября в Усольском районе Иркутской области сразу несколько водителей не справились с управлением, в результате чего их автомобили выехали в кювет, опрокинулись либо перевернулись. По предварительным сведениям никто из участников дорожного движения не пострадал.
Один из автомобилей – скорая помощь. Спецтранспорт следовал из Нукутского района в Иркутск. Находящаяся в салоне беременная женщина также не получила тяжелых травм и была направлена в областной центр попутным транспортным средством.
По одной из версий, причинами дорожных инцидентов мог стать гололед, туман, а также не выбранная с учётом погодных условий безопасная скорость.
На месте происшествия работает ГИБДД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области «скорая» с беременной пациенткой опрокинулась в кювет
Происшествия, Фото:
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