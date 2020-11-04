Улан-удэнец обокрал заболевшую приятельницу

Вместо обещанной помощи приятель пошёл снимать деньги с карты



В отдел полиции Октябрьского района с заявлением о списании с банковской карты 14,5 тысяч рублей обратилась 35-летняя улан-удэнка.



Участковый уполномоченный полиции задержал вора – 42-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности.



Выяснилось, что женщина, почувствовав недомогание, позвонила знакомому и попросила его помочь купить продукты и привезти ей. Она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Однако мужчина не поспешил в продуктовый магазин. Дойдя до ближайшего банкомата, он снял деньги и потратил их. На звонки приятельницы не отвечал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.

