Вместо обещанной помощи приятель пошёл снимать деньги с карты
В отдел полиции Октябрьского района с заявлением о списании с банковской карты 14,5 тысяч рублей обратилась 35-летняя улан-удэнка.
Участковый уполномоченный полиции задержал вора – 42-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Выяснилось, что женщина, почувствовав недомогание, позвонила знакомому и попросила его помочь купить продукты и привезти ей. Она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Однако мужчина не поспешил в продуктовый магазин. Дойдя до ближайшего банкомата, он снял деньги и потратил их. На звонки приятельницы не отвечал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал заболевшую приятельницу
Происшествия, Фото:
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