Кража произошла в магазине
В полицию Улан-Удэ обратилась сотрудница магазина по улице Ленина с сообщением о краже. Мужчина, воспользовавшись тем, что продавщица отвлеклась на других покупателей, стащил с прилавка массажную подушку. Она стоит более четырёх тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, изучив камеры видеонаблюдения в торговом зале, установили личность подозреваемого. Это 33-летний горожанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. В содеянном мужчина признался. Подушка у него изъята.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие.
Улан-удэнец украл массажную подушку
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