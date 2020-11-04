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Улан-удэнец украл массажную подушку

Улан-удэнец украл массажную подушку
Происшествия, 
Кража произошла в магазине

В полицию Улан-Удэ обратилась сотрудница магазина по улице Ленина с сообщением о краже. Мужчина, воспользовавшись тем, что продавщица отвлеклась на других покупателей, стащил с прилавка массажную подушку. Она стоит более четырёх тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, изучив камеры видеонаблюдения в торговом зале, установили личность подозреваемого. Это 33-летний горожанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. В содеянном мужчина признался. Подушка у него изъята.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие.
кража
 
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