Тракторист, вёзший 11-метровые брёвна, погубил двух человек
Житель Джидинского района Бурятии предстал перед судом за смертельное ДТП, унёсшее жизни двух человек.
В ноябре 2018 года в тёмное время суток водитель трактора с самодельным прицепом ехал по автомобильной дороге «Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск». В прицепе находились 11-метровые бревна. При этом ни на тракторе, ни на прицепе не работали задние габаритные огни, отсутствовали светоотражающие знаки.
Ехавший следом водитель автомобиля не имел возможности своевременно обнаружить трактор. В результате автомобиль столкнулся с выступающими за пределы прицепа бревнами и самим прицепом.
Водитель автомобиля и малолетний пассажир погибли на месте.
Виновник аварии отправится за решётку.
- Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек
Происшествия, Фото:
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