В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек

Тракторист, вёзший 11-метровые брёвна, погубил двух человек



Житель Джидинского района Бурятии предстал перед судом за смертельное ДТП, унёсшее жизни двух человек.



В ноябре 2018 года в тёмное время суток водитель трактора с самодельным прицепом ехал по автомобильной дороге «Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск». В прицепе находились 11-метровые бревна. При этом ни на тракторе, ни на прицепе не работали задние габаритные огни, отсутствовали светоотражающие знаки.



Ехавший следом водитель автомобиля не имел возможности своевременно обнаружить трактор. В результате автомобиль столкнулся с выступающими за пределы прицепа бревнами и самим прицепом.



Водитель автомобиля и малолетний пассажир погибли на месте.



Виновник аварии отправится за решётку.



- Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





