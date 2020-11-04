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В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек

В Бурятии тракториста посадили за гибель двух человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тракторист, вёзший 11-метровые брёвна, погубил двух человек

Житель Джидинского района Бурятии предстал перед судом за смертельное ДТП, унёсшее жизни двух человек.

В ноябре 2018 года в тёмное время суток водитель трактора с самодельным прицепом ехал по автомобильной дороге «Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск». В прицепе находились 11-метровые бревна. При этом ни на тракторе, ни на прицепе не работали задние габаритные огни, отсутствовали светоотражающие знаки.

Ехавший следом водитель автомобиля не имел возможности своевременно обнаружить трактор. В результате автомобиль столкнулся с выступающими за пределы прицепа бревнами и самим прицепом.

Водитель автомобиля и малолетний пассажир погибли на месте.

Виновник аварии отправится за решётку.

- Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


ДТП смерть
 
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