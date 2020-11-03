В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского













В Нижнеилимском районе задержаны подозреваемые в незаконных рубках леса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Задержанные также подожгли служебную и личную машину местного полицейского.В августе полицейские выявили две нелегальные вырубки сосен и лиственниц на территории Нижнеилимского лесничества. По данному факту было возбуждено уголовное дело.В ходе обхода своего участка и опроса местных жителей участковый уполномоченный полиции выяснил, что к рубкам могут причастны ранее неоднократно судимый мужчина и четверо его сообщников.«Чёрные лесорубы», узнав о том, что сотрудник полиции занимается их делом, подожгли его служебный автомобиль УАЗ-Патриот и личную машину.Полицейские при участии Росгвардии задержали фигурантов по месту проживания одного из них. В ходе обысков изъята лесозаготовительная техника и бензопилы.По версии следствия, подозреваемые рубили деревья и вывозили в Братский район для последующей продажи. При этом они использовали различные методы конспирации. В частности, в лес выезжали ночью. За несколько километров от мест рубок оставляли наблюдателей, которые по радиосвязи предупреждали соучастников о появлении других людей.По фактам поджогов транспортных средств также возбуждено уголовное дело.- В отношении лидера группы и наиболее активного участника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.