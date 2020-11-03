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В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского

В Иркутской области «чёрные лесорубы» подожгли машины полицейского
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Вероятно, преступники хотели запугать участкового

В Нижнеилимском районе задержаны подозреваемые в незаконных рубках леса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Задержанные также подожгли служебную и личную машину местного полицейского.

В августе полицейские выявили две нелегальные вырубки сосен и лиственниц на территории Нижнеилимского лесничества. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе обхода своего участка и опроса местных жителей участковый уполномоченный полиции выяснил, что к рубкам могут причастны ранее неоднократно судимый мужчина и четверо его сообщников.

«Чёрные лесорубы», узнав о том, что сотрудник полиции занимается их делом, подожгли его служебный автомобиль УАЗ-Патриот и личную машину.

Полицейские при участии Росгвардии задержали фигурантов по месту проживания одного из них. В ходе обысков изъята лесозаготовительная техника и бензопилы.



По версии следствия, подозреваемые рубили деревья и вывозили в Братский район для последующей продажи. При этом они использовали различные методы конспирации. В частности, в лес выезжали ночью. За несколько километров от мест рубок оставляли наблюдателей, которые по радиосвязи предупреждали соучастников о появлении других людей.

По фактам поджогов транспортных средств также возбуждено уголовное дело.

- В отношении лидера группы и наиболее активного участника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


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