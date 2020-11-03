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В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу

В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вода вышла из-за скопления льда

Сегодня днём на телефон экстренной службы поступило сообщение о подтоплении в Улан-Удэ несанкционированной грунтовой дороги в районе улицы Приречная. Выход воды произошёл из-за скопления льда в русле реки Уда.



К месту подтопления выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

- Начальник управления по ЧС Улан-Удэ провёл обследование береговой линии. Угрозы жилым домам нет. Выставлены вешки, улан-удэнскими спасателями организован мониторинг. Уровень воды снижается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Бурятии.

В настоящий момент идёт отсыпка берега реки грунтом. 



подтопление дороги
 
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