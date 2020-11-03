В Улан-Удэ подтопило грунтовую дорогу

Вода вышла из-за скопления льда
Сегодня днём на телефон экстренной службы поступило сообщение о подтоплении в Улан-Удэ несанкционированной грунтовой дороги в районе улицы Приречная. Выход воды произошёл из-за скопления льда в русле реки Уда.
К месту подтопления выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.
- Начальник управления по ЧС Улан-Удэ провёл обследование береговой линии. Угрозы жилым домам нет. Выставлены вешки, улан-удэнскими спасателями организован мониторинг. Уровень воды снижается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Бурятии.
В настоящий момент идёт отсыпка берега реки грунтом.
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Вода вышла из-за скопления льда
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