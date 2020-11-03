Иркутянину дали 20 лет за изнасилование и убийство попутчицы

Поймать убийцу помогли случайные очевидцы



Иркутский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве 25-летней девушки.



Девушка пропала без вести 23 мая. Она добиралась из Иркутска до села Еловка на попутном транспорте, но до места назначения так и не доехала.



Несколько дней ориентировка распространялась в СМИ, а полицейские с волонтёрами искали пропавшую в области. Установлением обстоятельств исчезновения девушки занимались порядка 100 человек, среди которых сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и волонтёры-поисковики.



- Неоценимую помощь оказали и очевидцы. Двое неравнодушных жителей области, увидев информацию в социальных сетях, немедленно обратились в полицию. Один из них подвозил женщину до посёлка Урик, что позволило сократить географию поиска. Другой мужчина сообщил, что, возможно, видел транспортное средство, в которое садилась разыскиваемая, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Чтобы найти грузовик, полицейским предстояло проверить почти тысячу аналогичных автомобилей, зарегистрированных в области. Менее чем за сутки машина была установлена, после чего сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего ранее не судимого жителя Иркутска.



По оперативным данным, мужчина согласился подвезти девушку, которая останавливала на дороге попутный транспорт. Проехав несколько километров, водитель свернул в лес, где изнасиловал и убил попутчицу. После чего спрятал тело и украл её вещи.



При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили свыше 20 килограммов марихуаны.



Следователи предъявили мужчине в изнасиловании, убийстве, краже и хранение наркотиков.



Сегодня Иркутский областной суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима .

